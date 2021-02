Indutrade neemt Typhoon (meng- en roertechniek ) over

Indutrade Benelux heeft de tweede overname van het jaar afgerond. Op 15 februari heeft Typhoon meng- en roertechniek zich bij de technische bedrijvengroep aangesloten.

Typhoon is opgericht in 1946 onder de naam MKT (Machinefabriek Koelewijn Typhoon). Het bedrijf nam al snel roerwerken in serieproductie en koppelde daar de naam Typhoon aan. Inmiddels heeft de onderneming vestigingen in Nederland, België en Duitsland. Er werken 22 medewerkers.



De systemen mengen grondstoffen en producten voor onder meer de chemische, farmaceutische en levensmiddelenindustrie. Ze kunnen producten en grondstoffen homogeniseren, suspenderen, dispergeren en emulgeren.

Om het juiste kwaliteitsniveau te garanderen en te voldoen aan verplichte eisen, is Typhoon gecertificeerd volgens ISO9001: 2015 en levert zijn producten in overeenstemming met de Europese machinerichtlijn 2006/42/EG en indien van toepassing de ATEX-richtlijn. HACCP-, GMP-, FDA- en EHEDG-voorschriften worden op vraag geïmplementeerd in de ontwerpen.