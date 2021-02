Rob Postma CEO Airbus Defence and Space Netherlands

Rob Postma (1966) is benoemd tot Chief Executive Officer van Airbus Defence and Space Netherlands.

Airbus DS NL ontwikkelt zonnepanelen, lanceerstructuren en technologie voor aardobservatie en optische communicatie.

In zijn nieuwe rol rapporteert Postma aan Andreas Lindenthal, Head of Business Operations Space Systems bij Airbus Defence and Space."Rob heeft zich de afgelopen jaren sterk bewezen in het benutten van nieuwe technologieën en marktontwikkelingen voor verdere groei van de organisatie. Samen met zijn vermogen om competenties binnen en buiten de organisatie bij elkaar te brengen, maakt dit hem de uitgelezen kandidaat om Airbus DS NL te leiden," aldus Lindenthal.

Postma heeft sinds 2007 verschillende functies binnen de internationale Airbus organisatie bekleed. Voor zijn huidige benoeming werkte hij als VP Head of Governmental Export Business voor Airbus onderdeel Space Systems, waarvoor hij zich richtte op de wereldwijde marktontwikkeling en marketing- en verkoopactiviteiten van aardobservatie- en telecomsatellieten voor nationale ruimtevaartagentschappen en militaire organisaties. Daarvoor was Postma onder andere verantwoordelijk voor business development en sales voor de divisie Earth Observation, Navigation & Science en voor de ontwikkeling en verkoop van intelligence producten en diensten op basis van aardobservatie in de regio's EMEA en Latijns-Amerika. Postma volgt met de benoeming Maarten Schippers op, die vorige maand aftrad en zijn carrière buiten de organisatie zal voortzetten.