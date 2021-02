Rondleiden ‘op afstand’, via videoconferencing (video)

Door het Coronavirus leven we in de 1,5 meter-samenleving. Dat maakt het rondleiden van mensen op een locatie of tijdens een event lastig en in het geval van de huidige lockdown zelfs onmogelijk. Axitour, aanbieder van communicatiesystemen voor rondleidingen, heeft een oplossing.

Door het draadloze duplex Axiwi rondleidingsysteem te koppelen aan een videoconferencing app, zoals: Zoom, Microsoft Teams of Google Meet, is het mogelijk om mensen op afstand ‘realtime' deel te laten nemen aan een rondleiding.

Onlangs werd Axitour door het bedrijf Greif gevraagd met een oplossing te komen, waarbij het mogelijk is om een bedrijfsrondleiding te organiseren en zowel mensen op locatie als op afstand (Amerika) in de rondleiding te betrekken. Een deel van de deelnemers die fysiek aanwezig waren in de fabriek, werd uitgerust met het draadloze Axiwi rondleidingsysteem (en geluiddempende headset). De collega's in Amerika werden via via het Axiwi communicatiesysteem en Zoom aan de groep gekoppeld. Een van de Axiwi-units werd gekoppeld aan een smartphone, via een AUX kabel. Door hiermee een Zoom-vergadering op te zetten, konden de Amerikaanse deelnemers deelnemen aan de fabrieksrondleiding, spreken, luisteren en zien.