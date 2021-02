Panasonic Toughbook ondersteunt Solar Boat Team

Panasonic ondersteunt de studenten van het Solar Boat Team van de TU Delft met Toughbook-tablets waarmee ze in alle weersomstandigheden op en naast het water de prestaties van de door hun ontworpen boot kunnen monitoren en optimaliseren. Het TU Delft Solar Boat Team zet zich al jarenlang in om de maritieme industrie te laten zien wat er mogelijk is met groene energie. Dat doet het team door elk jaar een vernieuwende boot te ontwerpen en te bouwen en daarmee deel te nemen aan een race om zo efficiënt mogelijk te varen op slechts een klein beetje groene energie.



Waterstofboot In tegenstelling tot voorgaande jaren zal de boot dit jaar niet varen op zonne-energie die wordt opgewekt door zonnepanelen. Op de boot die het team momenteel ontwikkelt, wordt groene energie in de vorm van waterstof opgeslagen. De brandstofcel die in de boot aanwezig is om waterstof om te zetten naar elektriciteit, stoot geen broeikasgassen uit, maar alleen puur water.



Robuuste hardware Om de prestaties te optimaliseren (het team richt zich op de Solar & Energy Boat Challenge in Monaco), de middelen goed te beheren, te anticiperen op obstakels, belangrijke gegevens te analyseren, de koers te houden, informatie te verzamelen en om te communiceren heeft het Delftse team betrouwbare technologische apparatuur nodig die bestand is tegen de barre omstandigheden op zee. Panasonic heeft het voorzien van Toughbook-tablets die bestand zijn tegen zout water, zonlicht, schokken en vallen.



"Het project sluit mooi aan op de visie van Pansonic Tougbook op duurzaamheid", zegt Lisbeth Lashmana, Head of Marketing Europe. "We zijn er trots op, dat we de studenten kunnen ondersteunen bij hun streven de beste groene boot te maken die met weinig energie op een betrouwbare manier topprestaties kan leveren. Karaktereigenschappen die helemaal in lijn liggen met onze Toughbook-apparaten. We wensen de studenten veel succes met het verder afwerken van de boot en zijn erg benieuwd naar de eerste testen."



Solar & Energy Boat Challenge De Solar & Energy Boat Challenge vindt, als de coronapandemie het toelaat, plaats van 6 tot 10 juli 2021 in Monaco . Tijdens de wedstrijd strijden boten in drie verschillende klassen: zonne-, offshore- en energieklasse. In de energieklasse voor de offshore-race krijgen alle deelnemers een identieke catamaranromp van de YCM (Yacht Club Monaco) en moeten ze een cockpit bouwen en het krachtigste en duurzaamste voortstuwingssysteem ontwerpen met een bepaalde hoeveelheid energie. Biobrandstof, accu, waterstof, perslucht of wat dan ook, de keuze is uitgebreid, zolang het maar een schone energiebron is.