Eurocircuits: 15% omzetgroei, focus op milieuduurzaamheid

Eurocircuits heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een omzetstijging van 15% ten opzichte van het voorgaande jaar. De Belgische groep behaalde een omzet van ongeveer 32 miljoen euro met de productie en de assemblage van printplaten prototypes en kleine series. Voor 2021 zijn investeringen ten belope van 7 miljoen euro gepland in de twee fabrieken in Hongarije en Duitsland; waarvan ongeveer 2 miljoen euro in duurzaamheidsprojecten.

Een goede 6% meer productieorders en 6,4% meer nieuwe klanten in vergelijking met vorig jaar, 4% omzetgroei in de kernactiviteit printplatenproductie en 62,4% in het nieuwste bedrijfssegment printplatenassemblage, alsmede een totale omzetstijging van 15% tot 32 miljoen euro, meldt Eurocircuits. "88% van alle bestellingen hebben een levertijd van minder dan 5 werkdagen. Dit stemt overeen met ons profiel als fabrikant van prototypes en kleine series printplaten en assemblages," zegt managing partner Dirk Stans.



Eurocircuits heeft 450 mensen in dienst en produceert in twee fabrieken in Eger/Hongarije en Aken/Duitsland. Het aanbod is gericht op hardware-ontwikkelaars in Europa die niet alleen behoefte hebben aan betrouwbare prototypes en kleine series printplaten, maar ook snel en op korte termijn toegang willen hebben tot volledig geassembleerde prototypes en kleine series.



"Met jaarlijkse opleidings- en personeelsontwikkelingsprogramma's, alsook investeringen in uitrusting, software en infrastructuur, verbeteren wij onze productieprocessen en verhogen wij onze productiecapaciteit. Door de beperkingen van Covid-19 hebben we het grootste deel van de investeringen van ongeveer 4 miljoen euro die gepland waren voor 2020, moeten uitstellen naar het lopende jaar," zegt managing partner Luc Smets. Het investeringsvolume voor 2021 bedraagt 7 miljoen euro.

Ecologische duurzaamheidsprojecten

Eurocircuits wil 5 miljoen euro investeren in de productie in Hongarije. Ongeveer de helft daarvan is bestemd voor de modernisering van de printplatenproductie en ongeveer 2 miljoen euro voor duurzaamheidsprojecten. Momenteel wordt gewerkt aan de modernisering van het bedrijfsgebouw in Eger en aan de bouw van een fotovoltaïsch systeem van 191 kWp. Ongeveer 1,5 miljoen euro zal worden geïnvesteerd in de productie in Aken en een half miljoen in softwareontwikkeling. "Op die manier garanderen wij de hoge kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid die onze klanten verwachten en engageren wij ons om verantwoord en duurzaam te werken en te leven in Europa", aldus Smets.

In 2021 wil Eurocircuits 2 miljoen euro investeren in hernieuwbare energieproductie, vermindering van het waterverbruik, zero-waste productie, vermindering van luchtvervuiling en energieverbruik, en klimaatneutraal transport. "Wij geloven dat deze maatregelen ons een concurrentievoordeel zullen opleveren ten opzichte van onze niet-Europese concurrenten. Maar bovenal geloven wij dat dit de toekomst van ons Europa veilig stelt", aldus de directeuren.