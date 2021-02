EKB start samenwerking met Artificial Intelligence software leverancier Neurala

Systeemintegrator EKB is een samenwerking aangegaan met Vision AI (Artificial Intelligence) software leverancier Neurala uit de Verenigde Staten. EKB levert al een aantal jaar Machine Vision maatwerk oplossingen vanuit zijn vestigingen in Haaksbergen en Houten. Nu kan het een gebruikersvriendelijke omgeving bieden voor de realisatie van kwaliteitsinspecties voor industriële processen.

De software van Neurala werkt op basis van artificial intelligence (deep learning) en richt zich voornamelijk op kwaliteitsinspecties met goed- en afkeur toepassingen (Pass/Fail). Het is inzetbaar in elk productieproces waarbij geautomatiseerde tussentijdse of eindcontrole gewenst is. Robbert Niemans, project manager Vision bij EKB: "De softwareomgeving is gebruiksvriendelijk en ook de software integratie is met een 'paar muislikken' te realiseren. Lokaal of via de Cloud omgeving kan de gebruiker nieuwe samples toevoegen en het AI netwerk (her)trainen. De gebruiker kan zelf aangeven op welke opname een goed product en op welke opname een afkeur product te zien is. De software zal vervolgens zelf het best passende AI netwerk inzetten en instellen om tot een optimale classificatie te komen. De resultaten worden via PLC I/O en Modbus TCP naar de besturing gecommuniceerd.

"De dienstverlening van beide partijen vult elkaar goed aan", gaat hij verder. "EKB is specialist op het gebied van het Machine Vision systeem ontwerp om de juiste opnamen te maken en zorgt voor de juiste camera, lens en belichting in de best mogelijke opstelling. Naast de maatwerkoplossingen op het gebied van Machine Vision, biedt deze software een goede aanvulling om relatief snel en eenvoudig Deep Learning toe te passen. Ook met AI blijft het noodzakelijk dat de informatie (contrast) op een goede manier in beeld wordt gebracht."