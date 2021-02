Althen Sensors & Controls neemt Metesco over

Althen Sensors & Controls neemt Metesco Nederland over. Dit biedt Althen toegang tot een nieuw marktsegment, namelijk de verhuur van sensoren, meetsystemen en portable meet- en data-aquisitieapparatuur. Metesco is in 2005 opgericht door Richard Zwakke als verhuurder van meetinstrumenten, meetsystemen en ad-hoc oplossingen. Het bedrijf ziet zichzelf als dienstverlener en streeft naar een snelle service die erop gericht is klanten te ontzorgen en snel op vragen in te spelen. Door de in-house kalibratiemogelijkheden zorgt Metesco ervoor dat de verhuurde apparatuur altijd gekalibreerd is en wordt geleverd met een kalibratiecertificaat. De overname van Metesco past goed binnen de strategie van Althen. ‘Naast het verkopen van producten hebben we nu ook de mogelijkheid hebben om producten voor verhuur aan te bieden, deze flexibiliteit zal onze marktpositie verder versterken'', aldus Thijs Haselhoff, Algemeen Directeur Althen BV.

Daarnaast bieden de kalibratiefaciliteiten bij Metesco ook mogelijkheden voor de bestaande klanten van Althen Sensors & Controls. Momenteel worden de kalibraties van o.a. kracht-, druk- en inclinatiesensoren ondergebracht in Duitsland bij zuster bedrijf Althen Mess & Sensortechnik.