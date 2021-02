CWI viert 75-jarig bestaan online (video)

Met een online evenement viert het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) zijn 75-jarig bestaan. Tijdens de viering blikt het centrum terug op zijn verleden, maar centraal staat de toekomst van de wiskunde en informatica. Het evenement vindt plaats op 11 februari 2021.

De geschiedenis van Centrum Wiskunde & Informatica begint in 1946, toen het instituut werd opgericht onder de naam Mathematisch Centrum. Het doel van het instituut was ‘de systematische beoefening van de zuivere en toegepaste wiskunde in Nederland te bevorderen'. Dat moest leiden tot ‘de verhooging van het welvaarts- en beschavingspeil in Nederland', passend bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Later omarmde het instituut de informatica, en kreeg het haar huidige naam.



75 jaar na haar oprichting nodigt het CWI wiskundigen, informatici en alle andere geïnteresseerden uit om de verjaardag van het instituut te vieren. Tijdens een online viering blikt het CWI terug op bijzondere wetenschappelijke prestaties. Centraal staat echter de toekomst van de wiskunde en informatica. In wetenschappelijke breakout-sessies nemen CWI-onderzoekers het publiek mee naar de grootste kansen en uitdagingen in hun onderzoekswereld. Wat zien de wetenschappers voor zich op gebieden als kunstmatige intelligentie of quantum computing? Hoe gaan we in de toekomst om met data? En tot welk niveau kun je computers veilig maken?



Ook lanceert het CWI in samenwerking met New Scientist een jubileummagazine, waarin CWI'ers vertellen over hun onderzoekswerk. Op de CWI-site is



In de loop van dit jaar zal het CWI meermalen stilstaan bij het jubileum. Er verschijnen onder andere podcasts met CWI-onderzoekers, in samenwerking met AG Connect. En zoals in elk lustrumjaar reikt het CWI de Van Wijngaarden Awards uit. Deze prijs is vernoemd naar Adriaan van Wijngaarden (1916-1987), een van de grondleggers van de informatica in Nederland en directeur van het Mathematisch Centrum (1961-1980).



"Het CWI heeft een rijke historie, juist omdat het altijd vooruit kijkt", zegt CWI-directeur Ton de Kok. "Ik ben trots op al die doorbraken en de manier waarop de samenleving daar de vruchten van kan plukken. Als nationaal instituut verkennen we nieuwe vakgebieden, en verrichten we fundamenteel onderzoek dat de basis legt voor toekomstige ontdekkingen. Dat doen we samen met wetenschappers in het veld, maar ook met bedrijven en andere organisaties. De komende jaren zal het CWI haar rol als aanjager en ondersteuner van de Nederlandse wiskunde en informatica blijven versterken. Dat doen we samen met het onderzoeksveld, zodat we gezamenlijk verder blijven bouwen aan een mooie toekomst."



Aanmelden voor het jubileum-evenement kan tot 9 februari.