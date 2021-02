CNRood sluit distributie-overeenkomst met NI

CNRood kondigt een distributieovereenkomst aan met National Instruments om klanten te helpen beoogde doelen te bereiken in onderzoek, ontwikkeling of analyse van diverse technologieën.

Via de relatie zullen CNRood en NI op maat gemaakte, software-verbonden systemen leveren die ingenieurs en ondernemingen kunnen gebruiken om nieuwe technologieën te ontwikkelen of bedrijfsprocessen te monitoren. CNRood zal de NI-oplossingen en software aanbieden aan klanten in de academische en onderzoeks-, halfgeleider-, automobiel- en elektronica-industrie.

CEO Benny Polleunis: "Vandaag de dag worden bedrijven uitgedaagd om hoogwaardige, efficiënte producten te ontwikkelen en op de markt te brengen binnen strakkere tijdschema's. In deze uitdagende markt zal CNRood samen met NI deze industrieën ondersteunen om test- en meettechnologieën op een snellere, efficiëntere manier te verkrijgen. Samen zijn we ervan overtuigd dat we de flexibiliteit, snelheid en ondersteuning leveren die onze klanten nodig hebben in de sterk concurrerende markt van vandaag."