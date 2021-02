Jack Teding van Berkhout. Foto: Linkedin

Sinds de start in 2003 is ifm electronic gegroeid in klanten, omzet en medewerkers. Om deze groei in de toekomst te kunnen voortzetten en vanwege de naderende pensionering van Hans van Aken, zijn er enkele veranderingen in het management team doorgevoerd. Per 1 januari 2021 heeft Jack Teding van Berkhout de rol van Managing Director overgenomen. Hans van Aken blijft lid van de directie en zal de rol van Chief Finance Officer op zich nemen. Daarnaast blijft hij Managing Director van GIB NL, een dochteronderneming van ifm electronic. Edwin Slot is aangesteld als Chief Operating Officer en is daarmee verantwoordelijk voor de sales support, klantenservice, marketing en productontwikkeling.