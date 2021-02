200 stagiaires en schoolverlaters in 2020 bij Hoppenbrouwers Techniek

Hoppenbrouwers Techniek heeft ook in deze bijzondere tijd plek voor stagiaires, BBL-ers en starters. Afgelopen jaar zijn er 200 stagiaires en 80 BBL’ers gestart.

Om zijn groeiambities te realiseren heeft de technische installateur een lange termijnvisie ontwikkeld waarin het blijft investeren in de aanwas van nieuwe medewerkers, ervaren en onervaren.

Hoppenbrouwers wil de beste partner zijn voor scholen. Ellen Vermeer, directeur HR: " Juist in deze corona-tijd willen we meedenken met scholen om alle stagiaires een kans te kunnen blijven bieden. We hebben een sterke groeiambitie en om te groeien heb je goed opgeleide vakmensen nodig. We kijken naar de lange termijn en dat betekent dat je moet blijven investeren in je (potentiële) medewerkers. Samen met de teams zijn we aan het omdenken hoe we de extra aanwas van studenten een goede opleidingsplek in onze organisatie kunnen bieden."

Ook dit jaar heeft Hoppenbrouwers al weer 65 nieuwe stagiairs mogen verwelkomen.