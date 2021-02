Nederlandse joint venture neemt Duitse elektrotechnische groothandel Hardy Schmitz over

Met de oprichting van de joint venture itsoos hebben de aandeelhouders van de Nederlandse familiebedrijven itsme en Koninklijke Oosterberg hun krachten gebundeld en richten zij zich op buitenlandse deelnemingen. Vandaag maken zij bekend de Duitse elektrotechnische groothandel Hardy Schmitz over te nemen.

Hardy Schmitz bedient met vijf vestigingen en hoofdkantoor in Rheine zowel de industrie als de installateur. De jaaromzet van Hardy Schmitz zal dit jaar naar verwachting circa 150 miljoen euro bedragen. Hiermee is het bedrijf marktleider in Münsterland, Emsland en Ostfriesland. De directie van Hardy Schmitz blijft ongewijzigd.'

Hardy Schmitz wordt door deze overname opgenomen in een familie van onafhankelijke familiebedrijven, waartoe itsme en Koninklijke Oosterberg al behoren. Itsme legt zich met name toe op de industriële afnemers, terwijl Koninklijke Oosterberg voornamelijk installateurs tot haar klanten mag rekenen. Itsme is met zijn buitenlandse dochters actief in België, Duitsland, Roemenië en Spanje. Koninklijke Oosterberg alleen in Nederland.

Flip Oosterberg, directeur van Koninklijke Oosterberg en een van de initiatiefnemers van itsoos: "De Nederlandse elektrotechnische groothandelsmarkt is een van de koplopers op het gebied van automatisering, digitalisering en efficiency. Die kennis en ervaring gaan wij in Duitsland ten behoeve van Hardy Schmitz inzetten." Daarnaast sluiten de verzorgingsgebieden van itsme en Koninklijke Oosterberg aan op die van Hardy Schmitz.