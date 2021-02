Industrial Processing toegevoegd aan de World of Technology & Science

Door de Covid-19 omstandigheden is de World of Technology & Science (WoTS) verschoven naar eind september 2022. Om weer met volle kracht waarde te bieden, wordt de integratie van vakgebieden verder versterkt. Jaarbeurs en FHI gaan de titel Industrial Processing volledig te integreren als vijfde wereld in de World of Technology & Science.

De WoTS kent dan vijf werelden: World of Laboratory, World of Motion & Drives, World of Electronics, World of Industrial Processing en World of Automation. De beursvloer verdeelt zich over deze specifieke werelden die zich elk op zijn eigen wijze profileert, met altijd een nadruk op sterke content en goede kennisoverdracht.

E&A 2021

Het E&A-concept met standaard stands wordt gebruikt om de producten, diensten en waarden van bedrijven in de industriële elektronica op een efficiënte en flexibele manier tastbaarder te maken. Als de omstandigheden rond Covid-19 het toelaten. De aanpak van deze E&A editie past zich aan op de actuele situatie. Inschrijving voor deze beurzen is vanaf deze week geopend.