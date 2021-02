Thales en UvA versterken Esi open-innovatie ecosysteem voor hightech

De hightech industrie maakt steeds complexere systemen. Dit komt mede door de toenemende digitalisering. Daarom is kennis nodig over efficiënte engineering rond deze systemen. Het op open innovatie gebaseerde ecosysteem van Esi speelt hierin een rol. Sinds 2021 maken het Informatica Instituut van de UvA en Thales deel uit van Esi's Partner Board.

Esi ontwikkelt samen met universiteiten en partnerbedrijven methodieken en tooling die aansluiten op de visie en behoefte van de hightech industrie. In een industry-as-a-lab setting worden systeem engineering methodieken op locatie bij en met partners ontwikkeld, getest en gevalideerd.

UvA

Sinds een jaar is Esi-onderzoeker Benny Akesson buitengewoon hoogleraar binnen de Parallel Computing Systems (PCS) onderzoeksgroep van UvA, waar hij de leerstoel 'Design Methodologies for Cyber-Physical Systems' bekleedt. De PCS groep brengt nieuwe expertise binnen op het gebied van (modellerings- en simulatietechnieken voor) de analyse en optimalisatie van extra-functioneel gedrag - zoals bijvoorbeeld prestatie, energie consumptie, en betrouwbaarheid - van embedded en cyber-physical systemen.

Thales Naval

Thales was al eerder bij Esi betrokken. Met name voor de ontwikkeling van systemen voor de marine is de participatie een toegevoegde waarde.

Frans Beenker, Business Director Esi: "Met de komst van Thales participeren de meeste toonaangevende Nederlandse spelers in de hightech industrie in Esi. Ik ben er oprecht trots op dat in Nederland deze vorm van open innovatie mogelijk is".

Over Esi

Esi startte in 2001, met medewerking van het Ministerie van Economische Zaken, als Publiek Privaat Samenwerkingsverband. Sinds 2013 maakt hetdeel uit van TNO. De Partner Board bestaat inmiddels uit ASML, Canon Production Printing, Nexperia, Philips, Thermo Fisher Scientific, Thales, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Radboud Universiteit, Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam en TNO.



ESI is een 'Joint Innovation Initiative' van TNO. Het ontwikkelt methodieken voor hightech systeemontwerp in het licht van de groeiende complexiteit van systemen. Kenmerkend voor de werkwijze is het met partners gedeelde onderzoeksprogramma, de expertise van in systems engineering gespecialiseerde medewerkers, de ervaring in de hightech industrie, de specifieke aandacht voor kennisdisseminatie, en een gericht programma voor competentieontwikkeling.

Het belangrijkste doel van ESI is om hightech systeemntwerp van ambacht naar een wetenschappelijk onderbouwde technische discipline te brengen. Dit gebeurt op basis van onderzoeksprogramma's met zowel universiteiten als hightech bedrijven. Onderzoeksprogramma's zijn afgestemd op verschillende toepassingsdomeinen, zoals productie van micro-elektronica, medische systemen, hoogwaardige printoplossingen, digitale consumentenproducten, veiligheid en beveiliging, logistiek, materiaal analyse.