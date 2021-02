Altair en Rolls-Royce Germany integreren AI en engineering

Altair heeft met Rolls-Royce Germany een ‘memo of understanding’ (MoU) getekend om samen artificial intelligence en engineering te integreren. Het doel van de nieuwe samenwerking is waarde te gaan toevoegen aan de engineering, het testen en ontwerpen van lucht- en ruimtevaartmotoren.

De samenwerking is gericht op structurele analyses en testen, waarbij enorme hoeveelheden historische product- en servicedata uit diverse bronnen wordt geïntegreerd, om met AI-gebaseerde engineeringtoepassingen waarde toe te voegen. Alleen al een reductie van het aantal gebruikte sensoren voor de testgegevens door data-analyses, kan een besparing van miljoenen euro's opleveren.

Rolls-Royce Germany gaat het analyseplatform Altair Knowledge Works gebruiken om engineers in staat te stellen machine learning (ML) methoden te gebruiken voor het analyseren van de simulatie- , test-, en productiedata. Dit platform is ontworpen om gebruikers eenvoudig toegang te geven tot diverse databronnen en formaten, in een low code/no code omgeving. Tevens kunnen zij data transformeren, ML-modellen bouwen en ontdekte kennis met de organisatie delen.

"Wij delen een gemeenschappelijke visie over de integratie van AI en engineering voor het verbeteren van de bedrijfsresultaten", zegt Peter Wehle, Head of Innovation and R&T, Rolls-Royce Deutschland. "Altair beschikt over unieke expertise en de beste low-code technologie voor data-analyses. Deze samenwerking stelt ons in staat om de kloof tussen engineering en data science te overbruggen, waardoor onze engineers zich kunnen focussen op het realiseren van de voordelen van machine learning en AI op basis van onze data. Uiteindelijk gaat de samenwerking helpen om data-analyses te democratiseren, waardoor onze engineers in staat zijn om betere data-gedreven beslissingen te nemen voor het transformeren van de business en producten."