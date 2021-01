Navo kiest Thales voor eerste defensiecloud voor de strijdkrachten

De Navo heeft Thales geselecteerd om de eerste gecertificeerde defensie cloud oplossing te leveren die in minder dan 24 uur kan worden ingezet in het operatiegebied. Thales werd geselecteerd na een wereldwijde aanbestedingsprocedure op basis van zijn knowhow op het gebied van de integratie van defensiesystemen. Met dit contract betreedt de groep een nieuwe marktsector.

Aangezien militaire operaties steeds meer datagedreven worden, is toegang tot kritische data en applicaties een cruciale vereiste voor de krijgsmacht. Thales: 'De door ons ontwikkelde defensiecloud stelt de strijdkrachten in staat om gegevens in realtime te analyseren en te delen van het commandocentrum tot het operatiegebied, hun digitale transformatie in volledige veiligheid voort te zetten en de besluitvormingscyclus te versnellen om een ​​operationeel voordeel te behalen en te behouden.'

Tot nu toe kon het enkele maanden duren en vroeg het tientallen gespecialiseerde ingenieurs op locaties om de vereiste middelen in te zetten. Met Nexium Defense Cloud en zijn Service Design Studio en orchestration system kan een klein team van experts binnen enkele uren IT-services en -toepassingen implementeren op locaties duizenden kilometers verderop. De oplossing is gebaseerd op een holistische benadering die applicatiebeheer, IT, netwerken en beveiliging omvat, met een algehele systeemarchitectuur die is ontworpen om verschillende vertrouwelijkheidsniveaus mogelijk te maken.

Thales: 'Nexium Defense Cloud bevat de beste civiele en commerciële technologieën die beschikbaar zijn om een ​​complete, modulaire, soevereine oplossing te bieden waarmee strijdkrachten volledig autonoom kunnen opereren in het operatiegebied. Het biedt een breed scala aan mogelijke configuraties, van zeer hoge capaciteit en eenvoudig schaalbare infrastructuur voor het hoofdkantoor tot alles-in-één gecontaineriseerde systemen die een forward base in slechts enkele uren transformeren in een nieuw cloudknooppunt.

'Deze gemakkelijke onderlinge verbinding binnen ad-hocorganisaties en commandostructuren verhoogt de effectiviteit van de missie met een ongeëvenaard beveiligingsniveau.

'Nexium Defense Cloud is de meest compacte, sterk geïntegreerde en modulaire oplossing die momenteel beschikbaar is. Het omvat alle componenten van militaire commandoposten (kasten, servers, gegevensopslagmedia, supervisiesysteem, enz.) En voldoet aan prestatie-eisen in termen van grootte, gewicht en vermogen (SWaP) om de inzet te vereenvoudigen en de logistieke voetafdruk te minimaliseren.'