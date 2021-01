Airbus werkt met Zweeds SSC aan breedband via de ruimte

Swedish Space Corporation (SSC) en Airbus Defence and Space Netherlands hebben een overeenkomst getekend voor gezamenlijke activiteiten rondom het grondsegment dat optische communicatie tussen satellieten en aarde mogelijk maakt. Met de samenwerking beogen de twee partijen vaart te zetten achter de ontwikkeling van commercieel beschikbare optische grondstations. Airbus DS NL zal dergelijke grondstations gaan bouwen, waarna SSC ze in gebruik kan nemen voor zijn netwerkdiensten op aarde.

Een van de samenwerkingsactiviteiten omvat een reeks testen voor optische communicatie met de laserterminal CubeLCT die vrijdag 22 januari gelanceerd wordt aan boord van cubesat ruimtevaatmissie PIXL-1. De test wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met projectpartner Tesat.

"Airbus Nederland is een belangrijke partner voor onze verdere uitbreiding van optische communicatiediensten in het wereldwijde netwerk van grondstations van SSC. We verwachten dat hun moderne infrastructuur en toonaangevende expertise een essentiële bijdrage zal leveren aan ons serviceaanbod", aldus Stefan Gardefjord, Chief Executive Officer bij Swedisch Space Corporation.

Optische communicatie tussen stations op de grond en satellieten in een baan om de aarde, maakt breedbandconnectiviteit via de ruimte mogelijk. Dit biedt een veilige en efficiënte oplossing voor de snelgroeiende, wereldwijde vraag naar data. "In een tijdperk waarin we in toenemende mate grote hoeveelheden informatie delen, is optische communicatie de gamechanger. De jarenlange ervaring van Swedish Space Corporation op het gebied van netwerkdiensten maakt hen een uitstekende partner om onze kennis en kunde voor optische grondstations verder uit te bouwen," zegt Maarten Schippers, Chief Executive Officer bij Airbus Defence and Space Netherlands.