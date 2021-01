Topjaar voor ASML

ASML heeft over 2020 een netto-omzet behaald van 14 miljard euro en een netto-winst van 3,6 miljard. Dat is aanzienlijk meer dan verwacht. Voor 2021 verwacht de chipmachinefabrikant aanhoudende groei dankzij sterke Logic-vraag en herstel in Memory.

In het vierde kwartaal behaalde het bedrijf een netto-omzet van 4,3 miljard euro, met een brutomarge van 52,0% en een nettowinst van 1,4 miljard euro. De nettoboekingen bedroegen 4,2 miljard euro. Het bedrijf verwacht in het eerste kwartaal een netto-omzet tussen de 3,9 en 4,1 miljard euro.

CEO Peter Wennink: "Onze omzet in het vierde kwartaal lag hoger dan onze verwachting. Dit was voornamelijk te danken aan extra DUV-zendingen en upgrademogelijkheden. We hebben negen EUV-systemen verzonden en in het vierde kwartaal een opbrengst voor acht systemen erkend. Binnen de nettoboekingen was 1,1 miljard afkomstig van EUV-systemen (netto zes units).

"Voor 2021 verwachten we nog een jaar van groei, aangedreven door een sterke vraag naar Logic en aanhoudend herstel in Memory. De uitbouw van de digitale infrastructuur en de voortdurende technologische innovatie is relevant voor de consumenten-, automobiel- en industriële markten en stimuleert de vraag in ons hele productportfolio.

Hoogtepunten

Verzending van het 100ste EUV-systeem. Eind 2020 waren er 26 miljoen wafers in gebruik op de geïnstalleerde EUV-basis, waarvan 9 miljoen in het vierde kwartaal.

Toenemende vraag naar alle DUV-systemen en optimalisatie van de fabriekscapaciteit, verkorting van de installatiecyclustijd en ondersteuning van de tools in het veld voor maximale productiviteit.

Terwijl de eerste NXT: 2050i-systemen tot 120 dagen in beslag namen om te bouwen, behaalde ASML eind vorig jaar een bouwtijd van 60 dagen over de laatste vijf systemen.

Verzending van het eerste ArF-droogsysteem op het NXT-platform (NXT: 1470). Op het Twinscan KrF-platform is een recordaantal systemen verzonden. De algehele sterke vraag naar DUV-systemen wordt bevestigd door een recordwaarde van DUV-boekingen van 7,3 miljard euro.

Verzending van de eerste YieldStar 385 naar een klant in Q4 en een recordjaar voor YieldStar-zendingen.

En er zijn drie eScan1000 Multibeam-systemen verzonden. Met 3x3 beams en high-speed stage-technologie bieden deze systemen tot 600% hogere productiviteit dan systemen met enkele bundel, alsmede vroege procesintegratie.