CN Rood wordt wederverkoper van Raditeq

Raditeq ontwikkelt en levert EMC/RF meet & testapparatuur, automatiserings- software en turn-key EMC-testsystemen via een wereldwijd netwerk van wederverkopers. Tot heden werd de verkoop in de lokale markt (Nederland, België en Luxemburg) door Raditeq zelf gedaan. Nu neemt de firma CN Rood deze taak als exclusieve reseller voor de Benelux-markt over. Voor de promotie en verkoop van zijn EMC/RF test- en meet producten heeft Raditeq een wereldwijd dekkend netwerk van partners. De thuismarkt was hierop tot nog toe de enige uitzondering. Raditeq was op zoek naar een lokale en professionele partner voor de proactieve promotie, verkoop en ondersteuning van zijn producten. Daarnaast was CN Rood concreet naar partners op zoek om haar productportfolio op het gebied van EMC/RF verder uit te breiden.