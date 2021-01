Kirsten Bradley nieuwe algemeen directeur Wilo Nederland

Sinds 1 januari 2021 heeft Wilo Nederland in de persoon van Kirsten Bradley een nieuwe algemeen directeur. Zij zal zich richten op verdere groei en versteviging van Wilo in Nederland.

Bradley (49) studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en bekleedde sinds 1996 verschillende managementfuncties in binnen- en buitenland. De eerste jaren van haar carrière was ze actief in Corporate Finance, financiële strategie en overnames en fusies om vervolgens meer betrokken te raken in algemeen management. Hier ontwikkelde zij een speciale passie voor het samenwerken binnen en het managen en motiveren van teams. In 2013 maakte Bradley de overstap naar familiebedrijf SHV waar ze onder meer werkte bij Eriks en Mammoet. Bij deze laatste maakte ze als Director Business Development deel uit van het managementteam Europa.

Met de overstap naar Wilo komt Bradley weer bij een familiebedrijf waarbinnen mensen het belangrijkste kapitaal zijn. Thema's als duurzaamheid, innovatie en kwaliteit zijn drijfveer voor heden en toekomst. In haar nieuwe functie richt Bradley zich op versteviging en uitbreiding van het Wilo-team en verdere groei van het bedrijf.

Naast haar professionele carrière is zij een enthousiast hardloper en fervent bierbrouwer.