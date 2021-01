Würth Nederland opent Flagship Store

Würth Nederland heeft een Flagship Store geopend aan het hoofdkantoor op bedrijvenpark De Brand in ’s-Hertogenbosch. De Shop is bedoeld voor een optimale beleving en het ontzorgen van de klant.

De beleving is te vinden in de product-samenstelling en -presentatie. Met een team van specialisten is er gewerkt aan de inrichting van de Flagship Store, zodat deze voldoet aan de wensen zoals geïnventariseerd bij de Würth-klanten.

Ook worden er van verschillende productgroepen demo's gegeven.

Met 5.000 producten in de Shop, 19.000 artikelen direct op voorraad in het centraal magazijn en de toegang tot 125.000 producten kan snel aan de vraag worden voldaan. Door ‘Click & Collect' kan de klant en binnen een uur beschikken over producten in de Flagship Store. Er is ook een Würth Pakketstation, waar de klant de bestelling kan ophalen wanneer het hem / haar uitkomt.

De Shop is tevens servicepunt voor advies, testen, keuren of laten repareren.