Pilz komt met digitaal businessmodel voor automatiseringscomponenten

Pilz heeft voor zijn nieuwe modulaire veiligheidsrelais myPNOZ een digitaal concept opgezet van bestelling tot inbedrijfstelling. Hiermee denkt Pilz veilige oplossingen aan te kunnen bieden die volgens klantspecifieke eisen individueel in batchgrootte 1 worden gebouwd.

Het nieuwe veiligheidsrelais myPNOZ van Pilz biedt met verschillende apparaatklassen en modulen miljoenen mogelijkheden voor het bouwen van apparaten en voor het configureren.



Om dit te kunnen aanbieden, heeft Pilz een digitale fundering gecreëerd. Het doel is om samen met de klant zijn individuele automatiseringsproduct te maken.





Eén product

Eerst registreert de gebruiker zijn eisen webgebaseerd via de bijbehorende online tool myPNOZ Creator. In de myPNOZ Creator stelt de gebruiker, oftewel de klant, uit een groot aantal mogelijkheden een totaaloplossing samen die op zijn behoeften is afgestemd. Gebruikers krijgen een op maat gemaakt product: de logica van de verbinding van de veiligheidsfuncties is al via de steekvolgorde gedefinieerd, er is geen softwarekennis vereist. myPNOZ wordt installatieklaar geleverd. Zo karakteriseert een slank configuratie- en montageproces het product.



Dankzij een complete, geautomatiseerde workflow gaan de specificaties en alle andere informatie zonder verandering van medium van de bestelling via de productieafdeling naar de expeditieafdeling. Ook hier kiest Pilz voor decentralisatie: het product wordt ofwel klassiek in de productiefaciliteiten ofwel desgewenst direct in de depots uit halffabricaten vervaardigd, geconfigureerd en aan een eindtest onderworpen. De klant krijgt in een mum van tijd 'zijn' myPNOZ - klaar voor de inbedrijfstelling. Alleen voor de montage in de schakelkast is nog een schroevendraaier nodig.



Nieuwe aanpak voor het verminderen van de complexiteit

"Voor onze myPNOZ hebben wij niet alleen nieuwe relaishardware ontwikkeld. Ook de algemene omgang met een Pilz-product, zowel die van de klant als die van ons zelf, is compleet nieuw. Daarvoor vinden wij de wereld van de veilige automatisering niet opnieuw uit, wij geven haar anders vorm om de klant meer comfort te bieden", aldus beherend vennoot Thomas Pilz.



"Voor de gebruiker biedt myPNOZ een compleet nieuwe klantervaring met het oog op het selecteren, bestellen en installeren van industriële componenten. Met ondersteuning van een tool wordt het selecteren en bestellen vereenvoudigd en worden foutbronnen voorkomen. Dit is vooral bij veiligheidsrelais, die zijn bedoeld voor de bescherming van mens en machine, een heel belangrijk punt. Door de beschikbaarstelling van de myPNOZ Creator, de onderlinge koppeling van alle benodigde productieprocessen en bijvoorbeeld het gebruik van speciale montagetafels slagen wij erin om de complexiteit van zo'n geïndividualiseerd product onder controle te houden."

Automatisering, IT en OT

De basis voor de stuksproductie van producten met een groot aantal varianten, zoals bij myPNOZ het geval is, is de onderlinge koppeling van automatisering, OT (Office Technology) en IT. "Het interessante is: de afdeling Productontwikkeling is niet als enige verantwoordelijk voor digitale businessmodellen, het is vooral ook de IT-afdeling, die essentieel betrokken moet zijn. Telkens wanneer er in bedrijven over Industrie 4.0 wordt gesproken, is het onvermijdelijk om de IT-infrastructuur vanaf het begin erbij te betrekken", aldusPilz.