Demcon neemt Johan Sports over

Tijdens trainingen en wedstrijden worden steeds meer data verzameld met technische apparaten, zoals de GPS-sensoren van Johan Sports. De nieuwe V5-sensor is een GPS-tracker met een geïntegreerde hartslagsensor die live spelers kan monitoren. Voor de ontwikkeling werkte het bedrijf samen met Demcon. Dat beviel zo goed dat de bedrijven zijn samengegaan.

Johan Sports is een van de weinige partijen die een geïntegreerde GPS-sensor kan bieden. De data worden real-time doorgezonden via de Bluetooth 5 verbinding, die een bereik heeft van 400 meter. De technologie voor tracking en communicatie is getest bij wedstrijden van FC Volendam en FC Twente. In volle stadions, waar de smartphones van het publiek voor storing hadden kunnen zorgen, verliepen de tests succesvol.



CEO Ralph van Baasbank van Johan Sports: "Demcon heeft heel veel kennis van de benodigde technologie. We zagen kansen om hun technische knowhow te bundelen met onze kennis van de markt, van trainingsleren en van de databehoeften van sportcoaches. Ook al zitten we in de huidige coronatijd vooral op afstand van elkaar, de samenwerking voelt goed."

Toen zich een investeerder terugtrok, was het een logische stap om die samenwerking te intensiveren en dat resulteerde in een overname door Demcon. "We zijn nu met vijf medewerkers onder de vlag van Demcon begonnen en verhuizen binnenkort naar hun locatie in Delft. Het is een goede zaak dat ontwikkeling, productie en verkoop onder één paraplu komen; de lijntjes zijn dan korter en dat maakt de kans op succes groter."

Laagdrempelige software

Johan Sports is actief in 25 landen en heeft 125 teams als klant. "Wij onderscheiden ons met een value-for-money oplossingen van hoogwaardige kwaliteit. Onze software is geschreven voor de niet-specialist. Topclubs als Ajax en Bayern München hebben misschien wel tien bewegingswetenschappers en data-analisten in dienst. Die kunnen zelf de ruwe sensordata interpreteren en vertalen naar trainingsprogramma's. Onze software is speciaal ontwikkeld voor clubs met een beperkte staf die voor het inzetten van spelersdata een conditietrainer of een fysiotherapeut beschikbaar hebben."

Industrie en Defensie

Vooralsnog mikt Johan Sports op voetbal, hockey en rugby. Maar ook toepassingen buiten de sport zijn denkbaar, zoals in de zorg, de industrie en defensie. "Ook daar kan het belangrijk zijn om de fysieke prestaties van mensen te monitoren."

V6



De V6-sensor zal ook geschikt zijn voor binnensport. Binnen werkt GPS niet, dus is een andere positiebepalingstechnologie nodig. Ook denkt men na over het combineren van de sensordata met camerabeelden. "Dan kunnen teams de data over de fysieke prestaties van spelers koppelen aan hun tactische analyse gebaseerd op camerabeelden; denk aan de snelheid waarmee een voetballer een passeerbeweging of loopactie uitvoert."

Dennis Schipper, CEO van Demcon: "Wij zien een groeimarkt voor sport & technologie en hebben ervaring met draagbare devices voor de monitoring van personen. De benodigde technologie - zoals sensortechniek, draadloze communicatie en kunstmatige intelligentie - zetten we nu in voor Johan Sports. Voor mij persoonlijk als commissaris van FC Twente was het natuurlijk mooi om te zien dat zij bij mijn club een proeftuin vonden voor het testen van hun V5-sensor."