Kees Koolen start cleantech campus in Twente

Ondernemer en investeerder Kees Koolen richt cleantech campus 'The Green Box' op. Op de plek van Eaton in Hengelo komt een '​​Europese technologie-, ondernemers- en wetenschapscampus die zich toelegt op de ontwikkeling van haalbare en betaalbare oplossingen voor schone energie'.

The Green Box moet de nieuwe thuisbasis worden voor startups en onderzoeks- en ontwikkelingsgroepen die zich bezighouden met de transitie naar schone energie. Naast reguliere kantoren en flexplekken, komt er een incubator voor cleantech startups.

"Samenwerking is essentieel bij de energietransitie naar schone energie. De uitdagingen zijn groot en op wereldschaal. We streven ernaar om ondernemerschap en samenwerking te bevorderen. We moedigen startups en anderen aan om samen te werken en om van elkaar te leren, zodat we kunnen werken naar het gezamenlijke doel: het leveren van schone energie voor iedereen, waar en wanneer het nodig is," aldus Koolen.

The Green Box zal haar huurders toegang geven tot verschillende faciliteiten, zoals onderzoekslaboratoria en evenementen en conferentieruimtes, maar ook zakelijke diensten zoals mentoren en juridisch advies over voor startups relevante kwesties.

Twente

Koolen heeft de 183.195 m2 locatie met 71.490 m2 bestaande gebouwen aan de Europalaan 202 in Hengelo Overijssel gekocht van Eaton Industries Netherlands, dat een plek behoudt als huurder.

"Deze locatie is al tijden een kenniscentrum van elektronica en een bron van technologie die klimaatverandering positief beïnvloed. De eerste SF6-vrije medium voltage switchgear werd hier 60 jaar geleden gemaakt. We zijn blij om deel uit te maken van een campus die de energie transitie naar schone energie voortzet", zegt Fernando Ceccarelli van Eaton.

De gebouwen zijn volgens Koolen bij uitstek geschikt voor energieonderzoek en ontwikkeling. "De panden beschikken al over zeer geavanceerde elektriciteitsvoorzieningen die nodig zijn voor complex onderzoek en we hopen manieren te vinden om die in de toekomst volledig te laten draaien op schone energie. Door de centrale ligging in Europa, de goede infrastructuur en de talenten die van de opleidingen in deze regio komen, geloven we dat we met The Green Box een leidende rol kunnen spelen in de wereld op het gebied van cleantech."

De huidige investering van 18 miljoen euro zal worden aangevuld met extra fondsen en expertise van startups en onderzoek- en ontwikkelingsgroepen die zich hier gaan vestigen.

Groene banen

Koolen verwacht dat er bij The Green Box veel nieuwe, groene banen zullen worden gecreëerd. "We verwachten dat we in de komende maanden en jaren veel werkgelegenheid gaan creëren voor de bedrijven die hier zullen gaan ondernemen, en dit zal helpen bij het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent."

Kennis delen

The Green Box is ook de campus voor een nauwe samenwerking tussen commerciële bedrijven en gerenommeerde onderzoeksinstellingen zoals de Universiteit Twente.

Ondernemende studententeams zullen worden aangemoedigd om deel te nemen aan wedstrijden, waarbij de meest veelbelovende plannen werkruimte beschikbaar krijgen om hun ideeën verder te ontwikkelen.

"Zowel studenten als wetenschappers zullen baat hebben bij onze aanwezigheid in The Green Box, net als alle bedrijven op de campus. Uiteindelijk zullen de voordelen universeel zijn, in het bijzonder met betrekking tot onderzoek naar schone energieoplossingen die de wereld zullen helpen om te gaan met uitdagingen zoals klimaatverandering, luchtvervuiling en energiezekerheid", aldus Victor van der Chijs Voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Twente.

Eerste huurders

Tot de eerste huurders in The Green Box behoren, samen met Eaton, bedrijven die al deel uitmaken van het in Hengelo gevestigde schone energieconglomeraat Koolen Industries. Lithium batterijen bedrijf Super B, groene ammoniak technologiebedrijf Proton Ventures en waterstof-bromide energieopslag systeem bedrijf Elestor zullen nauw samenwerken met Smart Grid om energieopslag systemen te ontwikkelen en produceren op de locatie. Ook gebruikt Floading momenteel al de high power testfaciliteiten op de locatie en gebruikt het bedrijf het terrein voor het opslaan en modificeren van elektrische voertuigen van klanten.



Andere Koolen Industries bedrijven die in de toekomst vertegenwoordigd gaan worden op de campus zijn:

Hardt Hyperloop: dit bedrijf ontwikkelt emissie loze transportsystemen voor voertuigen die met meer dan 1000 km/h door buizen met een lage luchtdruk reizen, Koolen Industries Solar, zonnepaneelinstallatiebedrijf, zowel commercieel als residentieel,

GreenBattery, welke mobiele batterijen en zonne-energie laadsystemen aanbiedt,

Skoon, een software platform voor mobiele schone energie, inclusief een online marktplaats en andere software tools voor het commercieel beheren van batterijen en waterstof generatoren,

Kraftblock, dit bedrijf gebruikt nanotechnologie om nieuwe manieren om energie op te slaan en te transporteren als warmte te ontwikkelen,

Aziobot, een kunstmatige intelligentie (AI) robotica bedrijf. Haar zelfrijdende robots zullen worden gebruikt om het terrein schoon te houden.

De meeste van deze bedrijven zullen hun hoofdkantoor elders in Nederland of Duitsland behouden

"Met zoveel specialistische bedrijven op de campus vanaf het begin, geeft The Green Box het startsein om een internationaal prominente schone energie hub te worden waar innovatie zal opbloeien," zei Koolen.