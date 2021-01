C.N. Rood wordt Benelux-distributeur voor Anritsu

Per 1 januari 2021 is bij C.N. Rood het Anritsu-assortiment verkrijgbaar voor het testen van en meten aan RF/ microgolfgebaseerde systemen en apparaten. Dit zijn vooral spectrum, kabel- en antenne-analyzers, die hun werk doen in met name de hogere radiofrequenties, van pakweg het HF-gebied (3-30 MHz) tot het EHF-bereik (30-300 GHz).

Michael Vollert, sales manager bij Anritsu voor de Benelux en Duitsland, ziet in C.N. Rood een welkome uitbreiding van het distributienetwerk van zijn bedrijf. Dit vanwege de technische expertise bij de sales en service engineers en de mogelijkheden voor specifieke lokale ondersteuning vanuit de vestigingen van C.N. Rood in Zoetermeer en Zellik.



Volgens Benny Polleunis, CEO van C.N. Rood, hangt deze nieuwe samenwerking samen met de goede reputatie van zijn bedrijf in de T&M-markt wat betreft productkwaliteit en klanttevredenheid. "Wij richten ons op het samenwerken met bedrijven die vooroplopen in technologie en hebben inmiddels al meer dan 82 jaar ervaring in de verkoop van hoogwaardige test- en meetapparatuur. Hiervoor hebben onze technici de beschikking over een uitgebreid scala aan demo-apparatuur. Ook kunnen zij via ons eigen servicentrum klanten direct helpen met vragen en het oplossen van problemen."