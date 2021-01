Bege Aandrijftechniek bestaat 70 jaar

Bege Aandrijftechniek viert zijn 70-jarige bestaan. Inmiddels staat de derde generatie klaar om het bedrijf voort te zetten.

Bernardus Gerardus Paulides startte het bedrijf in 1950 met het verkopen van elektromotoren en motorreductoren. In 1982 nam zoon Gerard het bedrijf over en inmiddels is de derde generatie, (klein)zoon Coen, volop aan de slag binnen het team van vijftig medewerkers.



Het bedrijf groeide in de loop van jaren van handelsagent naar producent van mechanische aandrijftechniek. Bege produceert en ontwikkeld tandwielvertragingsmotoren welke ingezet worden onder andere de voedingsmiddelen-, verpakkings- en transportindustrie. Voorbeelden van toepassingen zijn machines voor het vullen van frisdrankflessen, sorteren van fruit voor in de supermarkt en bagagebanden op vliegvelden. Tegenwoordig helpt Bege machinebouwers bij het engineeren, automatiseren en optimaliseren van hun productieproces.



Tot 2015 was Bege grotendeels actief op de nationale markt en haar producten gaan via de afnemers over heel de wereld. Met de komst en de focus van Coen, begeeft het bedrijf zich meer en meer op de internationale markt. In de afgelopen jaren is het internationale distributeursnetwerk uitgebouwd naar drieëntwintig partners, verspreid over de hele wereld. "Dankzij hen worden klanten in Europa, Thailand, Amerika, Canada en Australië en vele andere landen, geholpen in hun eigen taal en tijdzone."

Toekomst

De toekomst en groei ligt volgens de onderneming bij de kennis en ontwikkeling van servo- en besturingstechniek in combinatie met de kennis van de mechanische en elektronische aandrijftechniek.