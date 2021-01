Met een nieuw kantoor in Groningen realiseert TMC landelijke dekking

Hightech consultancyfirma TMC opent vandaag de deuren van de nieuwe vestiging in de stad Groningen. Naast Eindhoven, Delft, Utrecht en Enschede is dit het vijfde Nederlandse kantoor. Omdat het bedrijf veel kansen in het noorden ziet en graag landelijke dekking wilde realiseren, is de keuze op Groningen gevallen.

Michel Hoving en Tim Terpstra gaan de Groningse business unit leiden. Beiden hebben een achtergrond in technische consultancy en een groot netwerk in de regio. "Met het kantoor in Groningen bestrijken we in feite het gehele noorden, dus Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en een deel van Flevoland", aldus Hoving.

Onder meer binnen de sectoren Energie en Infrastructuur ziet TMC veel kansen in het noorden. Hoving: "Er zijn hier veel bedrijven die investeren in renewables waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Vanwege de groei binnen de energietransitie blijft de vraag naar technisch professionals groot en zal de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar toenemen. Het employeneurship-model van TMC met zijn talentontwikkeling, businesscellen, volledige transparantie en individuele winstdeling creëert een duurzame werkrelatie en onderscheidt ons in de markt. Ook voor bedrijven zijn onze kwaliteit, flexibiliteit en ons brede netwerk een groot voordeel."

Daarnaast focust TMC zich op de hightech industrie, alsmede de maritieme sector en de food industrie. Met name Terpstra heeft zich de afgelopen jaren in deze branches al erg verdiept. Het Innovatiecluster Drachten is een voorbeeld van samenwerkende bedrijven in Noord-Nederland waar TMC graag haar krachten mee bundelt.

In het eerste jaar wil Hoving groeien met 18 nieuwe zogeheten employeneurs, om in de jaren daaropvolgend door te groeien naar een cluster met minimaal 40 medewerkers. Zelf begint hij ook vers bij TMC. "Ik wilde graag ondernemen, maar in coronatijd vond ik het lastig om voor mezelf te beginnen. TMC bood het beste van twee werelden, namelijk de zekerheid van een vaste baan met daarbij de volledige vrijheid om te kunnen ondernemen."