KU Leuven Instituut Limni: grote plannen voor kleine technologie

Luchtkwaliteits- bewaking, analyses van microben of nieuwe technologieën voor ultrasone beeldvorming: micro- en nanotechnologie wordt in vele domeinen gebruikt. Maar hoe kunnen we dit soort technologie integreren in piepkleine systemen om de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden? Dat is de missie van Limni, het nieuwste KU Leuven Instituut.

Limni brengt onderzoekers uit verschillende disciplines samen die op micro- en nano-lengteschalen werken. De KU heeft veel van dit soort onderzoekers in verschillende disciplines, van werktuigkunde, elektrotechniek, materiaalkunde en bio-ingenieurswetenschappen tot natuurkunde, scheikunde en medische wetenschappen. Limni-oprichter Michael Kraft van het Departement Elektrotechniek: "Als we de uitdagingen van morgen het hoofd willen bieden, moeten we onze kennis delen en integreren."

Het instituut zal zich richten op de integratie van technologie op micro- en nanoschaal in grotere systemen. Een voorbeeld daarvan is het gebruik metaalorganische roosters (MOF), die fungeren als een soort spons voor specifieke moleculen in de lucht. Die eigenschap maakt ze zeer nuttig voor luchtkwaliteitsbewaking. "Denk maar aan de ‘elektronische neus' voor pesticiden en zenuwgas die mijn collega Rob Ameloot ontwikkeld heeft. Als we zijn expertise combineren met mijn werk over microbalansen, het meten van toegevoegde of verwijderde massa, kunnen we de luchtkwaliteit in de toekomst nog nauwkeuriger bewaken."

Technologie op micro- en nanoschaal heeft ook potentiële medische toepassingen. "Dat is natuurlijk niet mijn expertise; ik ben een elektro-ingenieur. Maar we zouden kunnen proberen om microbalansen en onderzoek naar antilichamen te combineren om virusconcentraties te meten, microben te vangen en analyseren met microfluïdische chips, of geminiaturiseerde ultrasone technologie gebruiken om nieuwe en goedkopere methoden voor ultrasone beeldvorming te creëren. De mogelijkheden zijn eindeloos."

Nog een weg te gaan



Verschillende leden van Limni werkten al samen, maar de erkenning schept nieuwe mogelijkheden, zegt Kraft. "Vijf jaar geleden opende KU Leuven het Leuven NanoCentre, dus we hebben al labo's waar onderzoekers kunnen samenwerken. Ons gebouw is een grote zwarte doos die we nu een ‘gezicht' moeten geven. We willen een plek worden waar onderzoekers terechtkunnen om systematisch samen te komen en te werken, en waar we gerenommeerde sprekers kunnen uitnodigen. We zullen ook onze samenwerking met KU Leuven-partners zoals Imec, NERF, VITO, Flanders Make en VIB kunnen uitbreiden."

Michael Kraft richtte Limni op met Frederik Ceyssens en Rob Ameloot (beide van het Departement Microbiële en Moleculaire Systemen) en Steven De Feyter van het Departement Chemie.