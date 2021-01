Technobis' fotonica activiteiten op eigen benen als PhotonFirst

Daan Kersten voor cleanroom met voorbeeld van geïntegreerd fotonisch meetsysteem

Om snel en met focus te kunnen groeien gaan de fotonica activiteiten van Technobis Group zelfstandig verder onder de naam PhotonFirst. Daan Kersten wordt de CEO. De groeiambities voor de fotonica activiteiten zijn groot, zowel in aanbod en omvang als geografisch. Vanuit de positie die in de afgelopen 15 jaar is opgebouwd in zogenaamde fotonische interrogator systemen, zal PhotonFirst zijn aanbod uitbreiden naar optische sensoren en applicatieontwikkeling. Hiermee kan het bedrijf complete meet-oplossingen bieden. De focus blijft liggen op eindmarkten als de lucht- en ruimtevaart, medisch, mobiliteit en high-tech systemen.



"Met deze nieuwe naam en juridische splitsing van de Technobis Group schudden we onze bescheidenheid af en gaan we zorgen dat iedereen weet waar ze moeten zijn voor de meest geavanceerde geïntegreerde fotonische meetsystemen. Onze nieuwe slogan ‘We measure the world' refereert aan onze focus op de eindeloze mogelijkheden die onze oplossingen enerzijds bieden voor het meten van rek, druk, temperatuur en vormveranderingen, anderzijds genereren ze data om de prestaties te verbeteren van kritische systeemfuncties. Zo kunnen we bijvoorbeeld de temperatuur meten in de batterijen van elektrische auto's of oververhitting detecteren in vliegtuigen. Onze systemen worden ook gebruikt voor het monitoren van vervorming in grote bouwwerken als wolkenkrabbers en bruggen maar ook kleine veranderingen in de naalden waarmee medische biopten worden afgenomen van patiënten in ziekenhuizen. En dan te bedenken dat onze technologie zich pas in de kinderschoenen bevindt", aldus Kersten.



Er wordt een nieuwe juridische holding opgezet met als vestigingsplaats een kantoor op de Eindhovense High Tech Campus. Het hoofdkantoor van PhotonFirst blijft in Alkmaar waar zowel de onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten als de productie en verpakking van de PICs (photonic integrated circuit) plaatsvindt.