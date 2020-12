Industry 4.0 Innovation Award gaat naar Schaeffler Optime

Het conditiebewakings- systeem Schaeffler Optime heeft de Industry 4.0 Innovation Award gewonnen. Het is de vijfde keer dat het VDE-Verlag, de Centrale Vereniging van de Elektrische en Elektronische Industrie (ZVEI) en de Standardization Council Industry 4.0 deze onderscheiding uitreiken.

Optime, dat pas een paar maanden geleden op de markt werd gebracht, is ontwikkeld voor de conditiebewaking van complete fabrieken en productie-installaties. De focus van de monitoring ligt op elektromotoren, pompen, aggregaten en ventilatoren; aandrijvingen en aggregaten die in grote aantallen worden gebruikt en nauwelijks of alleen handmatig worden bewaakt bij gebrek aan economische en technische oplossingen.

Schaeffler : 'Operators klagen vaak over de hoge kosten voor conditiebewakingssystemen, veroorzaakt door complexe installatie en configuratie, moeilijk te berekenen extra kosten voor handmatige data-analyse, evenals de kwaliteit en informatieve waarde van de analyses. Ons bedrijf overwint deze specifieke hindernissen met het conditiebewakingssysteem Optime en creëert zo voor het eerst de mogelijkheid van een eenvoudige, kostenefficiënte en zeer schaalbare conditiebewaking. Operators of onderhoudspersoneel van productiesystemen kunnen eenvoudig binnen een dag honderden meetpunten installeren en in bedrijf stellen. De vakkennis van Schaeffler op het gebied van trillingsanalyse en aandrijftechniek maakt een hoge mate van automatisering bij inbedrijfstelling en data-analyse mogelijk, waardoor de dure inbedrijfstelling van externe experts overbodig wordt.'

Conditiebewaking met Schaeffler Optime kost enkele centen per meetpunt per dag.