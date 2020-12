André Heesterbeek ontvangt Kees Kooij Award 2020

Docent André Heesterbeek heeft de Kees Kooij award gekregen. Mikrocentrum reikt deze award sinds 2004 uit aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de eigen organisatie.

Heesterbeek is 5 jaar actief als docent voor de cursussen op het gebied van tekeninglezen, vorm- en plaatstoleranties en geometrische meettechniek bij Mikrocentrum. Hij staat bekend als een zeer deskundig docent die de lesstof, ongeacht het niveau van de cursisten, goed weet over te brengen. 'Als André ergens echt voor staat, dan is het wel voor het leveren van de hoogste kwaliteit, zonder concessies', aldus Mikrocentrum. '"We doen het goed of we doen het niet" is een veelgehoorde uitspraak. Niet voor niets heeft André bij zijn laatst verzorgde cursus een gemiddelde docentscore van 9,5.'



Frank Bruls, Manager Opleidingen Mikrocentrum: "André heeft voor iedereen aandacht. Wanneer een cursist achterloopt, dan komt hij altijd met een voorstel om de kennis bij te spijkeren. Zo is André recentelijk bij een cursist die was ingestroomd tijdens de opleiding Gereedschapmaker, bij zijn werkgever langsgegaan op hem een-op-een bij te praten over de behandelde lesstof. Zo kon deze cursist zonder achterstand direct aan de slag. André staat ook altijd klaar voor andere docenten. Het teamgevoel staat bij hem boven individuele belangen. Een goed voorbeeld is dat hij zelfs zijn eigen lesmateriaal heeft uitgeleend aan een andere docent, zodat deze zijn lesstof beter op de cursisten kon afstemmen. Iemand die zo bevlogen is in het delen van kennis verdiend erkenning en is een echte ambassadeur voor Mikrocentrum. Daarom ontvangt hij dit jaar de Kees Kooij Award."