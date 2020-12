Steven Soederhuizen voorgedragen als COO Neways Electronics

Neways Electronics International gaat Steven Soederhuizen (50) benoemen als Chief Operating Officer en lid van de Raad van Bestuur. Daarmee is hij de beoogde opvolger van Adrie van Bragt die per 31 december zal terugtreden. Soederhuizen start per 1 januari ad interim.

Henk Scheepers, voorzitter van de Raad van Commissarissen: "De Raad van Commissarissen is verheugd met de voorgenomen benoeming van Steven Soederhuizen. Steven heeft meer dan 25 jaar ervaring bij internationaal opererende engineeringbedrijven. Zijn leiderschapsstijl kenmerkt zich door een klantgerichte aanpak, talentontwikkeling en een focus op operationele efficiëntie. Steven is zeer goed ingevoerd in de Nederlandse high-tech sector en uit onze gesprekken bleek duidelijk zijn doelgerichte aanpak en passie voor technologie."

Soederhuizen heeft een Master of Science in Mechanical Engineering van de TU in Eindhoven. Hij vervulde leidinggevende posities bij Stork Industrial Components, VDL Industrial Modules, Fokker Aero Structures en GKN Aerospace. Steven heeft jarenlange ervaring bij het begeleiden van transformatieprocessen en is sinds 2016 bij GKN Aerospace verantwoordelijk voor de integratie van Fokker Aero Structures, waarvan het laatste jaar in de positie van Chief Transformation Officer.

Na raadpleging van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (op 19 april 2021) wil de Raad van Commissarissen Soederhuizen officieel benoemen als statutair lid van de Raad van Bestuur in de rol van COO. De Raad zal vanaf dat moment bestaan uit CEO Eric Stodel, CFO Paul de Koning en COO Steven Soederhuizen.