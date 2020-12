TMC levert tien ‘Throwabot’ robots aan het Ministerie van Defensie

TMC heeft tien experimentele verkenningsrobots genaamd Throwabots geleverd aan het Ministerie van Defensie. De Throwabot is een op afstand bestuurbare, robuuste, lichte robot voorzien van een microfoon en een camera, waardoor de bestuurder kan horen en zien wat de kleine robot waarneemt. Defensie wil onderzoeken of de ongewapende verkenningsrobot de situational awareness van het personeel kan verhogen bij het opereren in verstedelijkte gebieden. Een verbeterde situational awareness draagt bij aan de verhoging van de veiligheid van de eigen militairen.



Danny Hameeteman is Mechatronics Design Engineer bij TMC en initiatiefnemer van Throwabot. Hameeteman: "Er bestaan robots met vergelijkbare functionaliteiten, maar die worden door de hoge prijs niet gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Wij hebben een kwalitatief sterke robot gebouwd, die deels uit 3D-geprinte materialen bestaat. Hierdoor is deze laagdrempeliger in aanschaf en gebruik."



Samen met zijn team presenteerde hij de eerste prototypes ruim een jaar geleden aan Innovatiecentrum Front van Defensie. Sindsdien is er naar een prototype toegewerkt dat aan de belangrijkste wensen voldoet. Defensie zoekt doorlopend naar innovaties om de veiligheid te verbeteren. Het beschikt al over specialistische robots zoals bij de explosievenopruimingsdienst. Deze robots zijn door hun vele mogelijkheden vaak lastig te bedienen en zijn daarnaast erg kostbaar. "Met de Throwabot willen wij onderzoeken of eenheden die opereren in en rond gebouwen profijt hebben van een kleine, eenvoudige verkenningsrobot, die intuïtief bedienbaar is en waarvan er in de eenheid meerdere voorhanden zijn", aldus Richard van Dijk, innovatieadviseur bij Innovatiecentrum Front.