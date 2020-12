ABB opent E-mobility Innovation Lab in Delft (video)

ABB investeert in zijn innovatiemogelijkheden op het gebied van e-mobiliteit. Het bedrijf heeft Delft gekozen als de locatie voor zijn nieuwe wereldwijde, 3600 m2 grote R&D-centrum. Het E-mobility Innovation Lab biedt straks plaats aan 120 specialisten.

De bouw van het centrum kostte tien miljoen dollar. Naast de faciliteit in Delft investeert ABB dertig miljoen dollar in een Center of Excellence en productielocatie voor de laadinfrastructuur voor EV's, die volgend jaar in Italië wordt geopend.

Frank Muehlon, hoofd van ABB's wereldwijde activiteiten voor E-mobility Infrastructure Solutions: "Binnen ABB Electrification investeren we ongeveer 400 miljoen dollar per jaar in R&D om ervoor te zorgen dat we voorop blijven lopen op het gebied van technologisch leiderschap en de standaard zetten als het gaat om duurzame mobiliteit. Als onderdeel van deze investering richten we ons op het verleggen van de grenzen van e-mobiliteit, voornamelijk op het gebied van opladen, opslag en digitalisering. Het nieuwe labo zal ons in staat stellen om onze samenwerking met de fabrikanten van EV's te versterken om de prestaties en de vooruitgang in de hele sector te bevorderen."

De nieuwste testtechnologie

Het verzekeren van een naadloze verbinding tussen voertuigen, laadstations, laadnetwerken en het net, samen met de softwaresystemen die deze ondersteunen, is een belangrijk aandachtspunt voor ABB. Het E-mobility Innovation Lab is uitgerust met de nieuwste technologie om ervoor te zorgen dat de laders van ABB compatibel zijn met alle soorten voertuigen. Simulatoren zijn precies voor dit doel gebouwd, waarbij 95 procent van alle tests wordt uitgevoerd met een digitale kopie van voertuigen.

Om te testen hoe voertuigen presteren in zeer warm of koud weer, heeft ABB speciale ruimtes voor milieutests ontwikkeld, waar oplossingen worden onderworpen aan extreme omstandigheden, waaronder temperaturen van -40 tot +100 graden Celsius en een hoge luchtvochtigheid. Het atrium is groot genoeg voor fabrikanten om hun auto's, bussen of vrachtwagens de warme en gecontroleerde omgeving in te rijden om testen uit te voeren, wat het opladen voor het snel groeiende segment van elektrisch zware voertuigen zal helpen bevorderen.