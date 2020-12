Nieuw platform voor plc-kennis

SupportPoints is een platform gestart met 3400 plc-specialisten met kennis van alle mogelijke besturingsplatformen. 'Ook de exoten'. Zij kunnen op afstand snel ondersteuning bieden.

Voordat de specialisten toegelaten worden op het platform, worden ze beoordeeld en na iedere opdracht geëvalueerd.

Initiatiefnemer Peter Goeijenbier: "Als je al jaren zonder problemen verschillende installaties draaiende hebt, is het een vervelende verrassing wanneer dat ineens niet meer zo is. En dan snel aan de juiste kennis komen, is niet zo makkelijk. Sterker nog, vaak lijkt je installatie vernieuwen de enige optie. Maar dat heeft de nodige consequenties, want de boel moet zo snel mogelijk weer in bedrijf. En met de juiste hulp kan de bestaande installatie nog jaren betrouwbaar draaien. SupportPoints is een platform waar je je vragen kunt stellen en snel de juiste hulp kunt krijgen. Met traceerbare kennis, 24/7 en in 47 talen. Voor een gangbaar besturingsplatform of een wat exotischer plc. De expertise is interdisciplinair en onafhankelijk en de benodigde kennis wordt via het platform met je gedeeld. Je hoeft dus geen vreemden op je terrein toe te laten."

Fabrikanten en servicepartners



Verschillende fabrikanten en partijen die optreden als servicepartner zijn met Goeijenbier in gesprek om samen te werken en kennis over hun producten te ontsluiten. Ron Verleun van Kuijpers Industrie: "Steeds vaker worden taken van de technische dienst uitbesteed aan een servicepartner. En met deze enorme kennisbank kan je meer voor jouw klanten betekenen."

Eigen community bouwen

Bedrijven kunnen ook een eigen kennisplatform opzetten met MySupportSuite. Je bouwt daar een eigen community met bijvoorbeeld toegelaten partners en kunt er werken met augmented reality. Deze suite geeft de mogelijkheid te inventariseren waar hiaten in je kennis zitten.



Goeijenbier: "Als beheerder blijf je wel altijd verantwoordelijk. Je moet zelf de risico's van werkzaamheden inschatten, zowel afbreukrisico's als veiligheidsrisico's."