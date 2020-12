Smeermiddelvrij het ijs op in Alaska

De gebroeders Hoepner uit Berlijn bouwden het amfibische voertuig Urmel om door Alaska reizen. Om ervoor te zorgen dat de Urmel kan rijden over heuvels en door dalen en over ijs en sneeuw, zijn lichtgewicht en slijtvaste lagers nodig. Met de hulp van igus, kozen de jonge uitvinders voor smeermiddelvrij iglidur tribo-polymeren.

Avontuur en inventiviteit zitten in het bloed van de gebroeders Paul en Hansen Hoepner. In 2012 fietsten ze 13.600 km van Berlijn naar Shanghai. In 2015 reisden ze rond de wereld in slechts 104 dagen, zonder geld, zonder contacten en zonder social media.

Met het zelf ontworpen en pedaal-aangedreven amfibische voertuig Urmel, willen de broers nu in Alaska binnen zes maanden een afstand afleggen van 4000 km. "Urmel is zo ontworpen, dat het off-road kan rijden, over hellingen, sneeuw en ijs, in het open veld en op rivieren. Urmel kan ook drijven, rollen en lopen", zegt Paul Hoepner.

Extreme condities, vooral voor de lagerpunten: metalen lagers bleken al snel ongeschikt te zijn, omdat ze zwaarder zijn en smeermiddelen vereisen, die er uit spoelen zodra ze in contact komen met water en zeep in de omgeving. Ook gaat er vuil hechten aan het smeermiddel hetgeen het lager blokkeert. Slijtvaste iglidur glijlagers en taatslagers gemaakt van high-performance polymeren vormen daarom de optimale oplossing. Hun smeermiddelvrije eigenschap en lage gewicht waren de doorslaggevende criteria voor gebruik in Urmel.

Slijtvaste speciale oplossingen gemaakt van tribo-polymeren

Het speciale ontwerp van het chassis vraagt eveneens om waterbestendige lagers als speciale oplossingen. Daarom besloten de gebroeders Hoepner om glijlagers en halffabrikaten van igus te gebruiken. "We konden zelf taatslagers en flensbussen draaien uit het high-performance polymeer iglidur J, die worden gebruikt in de ophanging van de hoofdas, de pedalen of de trekstang," aldus Paul Hoepner . Naast het feit dat het smeermiddelvrij is, wordt iglidur J vooral gekenmerkt door haar lage wrijvingscoëfficient. De uitvinders kozen voor de iglidur glijlagers van het materiaal iglidur G in de besturing, in de wielen, in het lager van de aandrijfkabels en de aandrijfas. Om de versnellingsbediening te kunnen monteren in een krappe installatieruimte met de minst mogelijke weerstand, vertrouwen de uitvinders op glijfolies. De slijtvaste tribo-tape gemaakt van het FDA-conforme materiaal iglidur A160 reduceert de wrijving van de metalen componenten en daarmee de aandrijfenergie.

Ondersteuning gevraagd

Igus ondersteunt samen met andere bedrijven het project van de jonge uitvinders uit Berlijn. De twee Hoepner broers zijn momenteel op zoek naar verdere sponsoren zodat Urmel volgend jaar haar reis door Urmel kan starten.