Damen gunt Thales contract voor de missie- en gevechtssysteem MKS180-fregat

Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) en Thales hebben een contract getekend voor de levering en integratie van het missie- en gevechtssysteem van de nieuwe MKS 180-fregatten van de Duitse marine. Het systeem van Thales omvat het Tacticos Combat Management System en het AWWS Fire Control Cluster. Het contract omvat de realisatie van vier scheepssystemen, logistieke diensten en meerdere test- en trainingslocaties op het land.

Eerder dit jaar hebben Damen en het Duitse Bundesamt fur Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) het contract getekend voor het ontwerp en de bouw van vier MKS-180 fregatten. Dit project omvat de bouw van vier fregatten (plus een testfaciliteit aan land), met een optie om nog twee extra fregatten te bouwen. Het contract werd aan DSNS gegund, na een Europese tender.

Directeur Hein van Ameijden van Damen Schelde Naval Shipbuilding: "Achter deze opdracht schuilt meer dan vijf decennia ervaring van DSNS, met het ontwikkelen en bouwen van acht generaties marineschepen voor de Koninklijke Marine (en andere marines wereldwijd). Dit met de betrokkenheid van de gehele Nederlandse maritieme sector en de innovatieve inbreng van tal van Nederlandse onderzoeksinstituten. De Koninklijke Marine is launching customer en innovator voor verschillende nieuwe technologieën, waaronder de geavanceerde sensor- en radarpakketten die door Thales Nederland zijn ontwikkeld".

Zowel de Nederlandse, als de Duitse Luchtverdedigings- en Commandofregatten, respectievelijk de Zeven Provinciën-klasse en de Sachsen-klasse (ook bekend als F124), bevatten de Thales lange-afstands-radar Smart-L en de multifunctionele radar Apar. Dit om hun gemeenschappelijke rol in de bestrijding van luchtdoelen mogelijk te maken en te versterken.

Samen met Blohm+Voss als bouwpartner in Duitsland, wil Damen het project zo aanpakken dat ongeveer 80% van de totale investering als lokale toegevoegde waarde in Duitsland blijft. De schepen worden gebouwd op werven in Hamburg, Kiel en Wolgast.Ongeveer 70% van de diensten wordt uitgevoerd door de Duitse Thales-organisatie, met locaties in Kiel en Wilhelmshaven. Zij doen dit in samenwerking met een aanzienlijk aantal onderaannemers in Duitsland, naast het Thales in Nederland.