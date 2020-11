Nieuwe identiteit voor Control Techniques van Nidec

Nidec heeft een nieuwe identiteit gelanceerd voor zijn merk Control Techniques.

President Control Techniques Anthony Pickering: "Control Techniques was te lang het beste bewaarde geheim in de wereld van aandrijftechniek. Dat moet stoppen. Wij ... [hebben] een lange geschiedenis van industriële innovaties. Wij hebben reden om te laten zien dat we er zijn en om zelfverzekerd te zijn. Deze boeiende, nieuwe identiteit zal ons helpen de aandacht van de mensen te trekken en ons weer daar te brengen waar we volgens ons thuishoren."

Global Marketing Director Pam Chahal: "Het was al een tijdje duidelijk dat er op de markt wat verwarring bestond over wie Control Techniques is en waar het bedrijf staat in het huidige aandrijflandschap. Voor de lancering van onze nieuwe identiteit probeerden wij antwoord te geven op de fundamentele vragen waarmee elke organisatie wordt geconfronteerd. Na het doorlopen van verschillende fases kwamen wij tot de lancering van dit boeiende nieuwe merk. Door ons op onze sterke punten te richten, hebben wij een gedurfde, nieuwe visie ontwikkeld voor de toekomst van onze organisatie."