Op het RF Technology event: “Technologie heeft soms onbedoelde bijeffecten”

De door de mens ontwikkelde technologie produceert steeds meer storende radiosignalen. Dit bemoeilijkt wetenschappelijk onderzoek, waaronder het gebruik van radiotelescopen voor sterrenonderzoek. Tijdens het RF Technology event spreekt Michiel Brentjens van Astron over dit probleem.

Brentjens doet fundamenteel onderzoek naar het vroege heelal, ongeveer 300 miljoen jaar na de Big Bang toen de eerste melkwegstelsel en sterren zich vormden. "We hebben het over de eerste populatie sterren die met ultraviolet licht het gas in de omgeving een beetje opwarmen. Dat gas is met een golflengte van 21 centimeter radiogolven gaan uitzenden. Wij proberen met de Lofar radiotelescoop die signalen op te vangen."



De Lofar -radiotelescoop beslaat een groot deel van het Europese continent en gaat van Ierland tot Letland en van Zweden tot Duitsland. "En over drie jaar hebben we ook een antennestation in Italië staan. Alles bij elkaar zijn dat zo'n zeventig antenne-velden. Deze stations zijn met een 10 gigabit-link aan een centrale locatie verbonden."



In zijn presentatie zal Brentjens ingaan op de materie rondom verstorende radiosignalen en mogelijke mitigaties. Maar zijn afsluitende woorden zijn alvast duidelijk: "Technologie heeft soms onbedoelde bijeffecten".

Het RF Technology Event vindt virtueel plaats op 1, 2 3n 3 december.

