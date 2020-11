Met drie kielen en twee elektromotoren de wereld rond

Zo’n 25 jaar geleden had de Nederlandse ontwerper Bart Pothoven een revolutionair idee om een zeilboot met drie kielen te ontwerpen en een zeiltocht rond de wereld te maken. 25 landen verder heeft Pothoven met zijn schip Triakel de wereldreis om de Atlantische Oceaan voltooid. WEG leverde twee elektromotoren en twee frequentieregelaars om de droom te helpen verwezenlijken.

Een schip heeft normaal gesproken een of twee kielen. Pothoven dacht dat hij dit principe kon verbeteren door een extra kiel toe te voegen om de zeileigenschappen te verbeteren en om hellen, het zijwaarts kantelen van een boot, te voorkomen. Wanneer een schip helt, beweegt het in de richting waaruit de wind komt. Dit betekent dat het schip een correctie maakt om terug te gaan naar zijn oorspronkelijke richting.

Het was Pothoven's idee om extra liftwerking aan het richtend vermogen toe te voegen. Door aan weerszijden van de boot schuin naar binnen staande kielen of richtvinnen te plaatsen, komt het schip hoger in het water te liggen om stabiliteit te behouden en snelheid te winnen. Bijvoorbeeld, als de wind het schip naar links duwt, wordt de richtvin aan de rechterkant opgetild en doorklieft het water om meer kracht uit te oefenen en de vaarrichting van het schip te corrigeren.

Het krachtenspel in de Triakel

Dit concept is niet eenvoudig in de praktijk te brengen. Een zeilschip heeft doorgaans één roer met daarvoor een schroef, zodat de boot via de schroef snelheid genereert als het niet waait. Pothoven's ontwerp heeft echter twee richtvinnen. Met een dergelijke layout op een klein schip is het lastig om schroeven te installeren. Dit hield in dat er elektromotoren en frequentieregelaars nodig waren om het schip aan te drijven.

Henk Mezger, Pothoven's projectleider aan wal voor, benaderde hiervoor Weg, dat ervaring had in industriële aandrijvingen en motoren voor de scheepvaartindustrie Het werd gevraagd om twee elektromotoren en twee CFW700 frequentieregelaars te leveren die gekozen werden om hun kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit.

Pothoven had een complex ontwerp waarbij een dieselgenerator in het midden van het schip verbonden was met twee elektromotoren. Met twee zijschroeven aangesloten op elke motor, produceert de generator 400V, 50 Hz aan wisselstroom voor de voortstuwing van het schip. Elke motor is ook verbonden met een frequentieregelaar waarmee de frequentie van de voeding wordt aangepast. Hierdoor was Pothoven in staat de snelheid van zijn boot aan te passen en elke motor afzonderlijk te besturen om het schip eenvoudiger en op energiezuinige manier te sturen.

Bijvoorbeeld, toen Pothoven in een haven in Cuba aankwam moest hij twee veerboten passeren die zijn weg blokkeerden. Door elke motor afzonderlijk te besturen kon hij één motor in de vooruit- en de andere in de achteruitstand zetten. Zo kon hij het schip zijwaarts draaien en met de motoren en frequentieregelaars snelheid verminderen om zo langs de veerboten te manoeuvreren.

Bovendien moest de motorinstallatie niet alleen flexibel zijn om te manoeuvreren in havens, maar ook de kracht van de zee kunnen weerstaan. Om te voorkomen dat de motoren het op zee zouden begeven, moesten ze een serie stringente tests doorstaan. Tijdens de testfasen werden eventuele storingen of problemen opgelost om de producten geschikt te maken voor de toepassing.

"Weg is een Braziliaans bedrijf en daarom waren we ons bewust van de tropische factoren die van invloed zijn op motoren en frequentieregelaars tijdens Bart's reis", zegt algemeen manager Harry Swennenhuis. "We hebben veelvuldig met Bart gecommuniceerd om te checken of hij veilig was en of de machines naar verwachting functioneerden."

Weg had tijdens de reis contact met Pothoven via zijn blog om te verzekeren dat de machines naar behoren bleven functioneren. Updates over de conditie van de machines werden gecommuniceerd en met filialen en productievestigingen in 40 landen wereldwijd, zou Weg n staat zijn geweest om onderdelen te repareren of te leveren in de dichtstbijzijnde haven. De motoren en frequentieregelaars doorstonden de reis echter ongeschonden.