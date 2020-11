Technische Unie opent Inspiratiecentrum Smart Industry

Smart Industry is een van de belangrijkste pijlers voor de toekomst van industriële bedrijven. In Eindhoven opent Technische Unie daarom een 450 vierkante meter groot inspiratiecentrum over dit onderwerp.

"Samen met leveranciers geven wij aan wat de mogelijkheden zijn met Smart Industry en hoe dit in de praktijk toe te passen is", zegt campagnemanager IndustrieKarin Steinmetz. "Om zo industrieel Nederland te informeren en inspireren over de kansen van Smart Industry en dit ook concreet te maken, door bijvoorbeeld slimmer en efficiënter werken mogelijk te maken of stilstand te voorkomen. Beleven is dan ook een belangrijk onderdeel van het Inspiratiecentrum Smart Industry, van digital twins en cobots tot Augmented Reality."

16 leveranciers laten hun oplossingen zien. In de toekomst worden ook trainingen vanuit opleidingscentrum TU Campus aangeboden op de nieuwe locatie. Bezoekers worden bij binnenkomst meegenomen langs de geschiedenis van de industrie en de vier industriële revoluties met een 360 graden-projectie. Verderop tonen leveranciers hun meest vooruitstrevende oplossingen. Zo kun je kennismaken met een industriële cobot en zijn er displays van ABB, Draka, Eaton, Geberit, Grundfoss, Lapp, Legrand, OMRON, Phoenix Contact, Pracht, Rittal, Schneider Electric, Siemens, Signify, SMC en Ubel. De displays worden steeds actueel gehouden en bieden bezoekers de gelegenheid hands-on te ervaren welke oplossingen er zijn.

Verder maakt de bezoeker kennis met de diensten waarmee Technische Unie Smart Industry ondersteunt.

In de innovatiehoek worden de laatste ontwikkelingen getoond.

Industriële relaties kunnen het inspiratiecentrum gebruiken als ontmoetings- of werkplek. Twee vergaderzalen en verschillende werkplekken zijn op afspraak beschikbaar voor vergaderingen of persoonlijke ontmoetingen met vertegenwoordigers binnen de industrie. Ook onderwijsinstellingen, brancheorganisaties en leveranciers worden nadrukkelijk uitgenodigd het Inspiratiecentrum in te zetten voor hun bijeenkomsten.

Het inspiratiecentrum is vanaf half januari 2021 geopend en is gevestigd op De Schakel 14, 5651 GH Eindhoven.Meer informatie is vanaf half december te vinden op industrie.nl.