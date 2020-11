Interroll werkt samen met Fontys Venlo

Vlnr: : Sophia Gruner (Hoofd International Business Relations, School of Technology and Logistics, Fontys), Leyla Kolcu (Blended Learning Manager, Interroll Academy), Johan Wijnhoven (Coördinator Stages en Afstudeerprojecten, Fontys) en Jens Karolyi (Senior Vice President Corporate Marketing & People Development, Interroll Group).

Interroll en Fontys Venlo hebben een samenwerkings- overeenkomst getekend. Het doel is om studenten op het gebied van logistiek, informatietechnologie (IT), techniek en bedrijfskunde inzicht te geven in de wereld van de moderne intralogistiek en hen in staat te stellen hun opgedane kennis in de praktijk te brengen bij Interroll.

Naast bedrijfsbezoeken biedt Interroll studenten die afstuderen de mogelijkheid om stage te lopen en hun afstudeerscriptie te schrijven. Interroll zal voorts gastcolleges geven op de hogeschool.

Interroll krijgt de mogelijkheid om over carrièremogelijkheden te publiceren in de hogeschoolmedia, deel te nemen aan carrièrebeurzen en intensief en regelmatig contact te onderhouden met afgestudeerden van Fontys Venlo.

De samenwerking is vooral gericht op de School of Technology and Logistics en de International Business School van de hogeschool. De studieprogramma's omvatten logistieke engineering/logistiek management, bedrijfsinformatica/software engineering, werktuigbouw. De opleidingen tellen 4.200 studenten.