Additive Industries kondigt nieuw vlaggenschip aan

Additive Industries, ontwikkelaar en fabrikant van 3D-metaalprinters voor industriële productie, kondigt de ontwikkeling aan van zijn nieuwe vlaggenschipmodel MetalFAB-600. Het bedrijf verwacht het nieuwe model eind 2021 te presenteren.

De MetalFAB-600 biedt een bouwgrootte van 600x600x1000 mm, 5x groter in volume dan de MetalFAB1 die 420x420x400 biedt. De afzettingssnelheid bedraagt tot 1000 cc/uur, met behulp van 10x1 kW lasers. Het apparaat is ontwikkeld op een platform dat een uitbreiding van het bouwvolume en de productiviteit in de toekomst mogelijk maakt.

De MetalFAB-600 bouwt voort op de kennis en ervaring die is opgedaan met de MetalFAB1 in robuustheid en het automatiseren van belangrijke productieprocessen. De automatisering zal zich richten op poederbehandeling, uitlijning en kalibraties. De MetalFAB-600 is gericht op de traditionele giet- en verspanende industrie.

Gezien het belang van dit project en andere projecten op de ontwikkelingsroadmap van Additive Industries, zal waarnemend CEO Mark Vaes zijn rol als CTO hervatten en het ontwikkelingsteam van de MetalFAB-600 aansturen. Vaes combineerde beide rollen de afgelopen maanden. Jonas Wintermans, medeoprichter van het bedrijf, treedt op als waarnemend CEO.