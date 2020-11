Subsea Valve Actuator gecertificeerd voor veiligheidsniveau 3

Het nieuwe concept voor Subsea Valve Actuators (SVA) van Bosch Rexroth is gecertificeerd door DNV GL voor de toepassing in veiligheidssystemen tot en met Safety Integrity Level (SIL) 3 eisen. De SVA is een zelfstandige actuator voor het openen en sluiten van procesafsluiters in de diepzee op dieptes tot 3000 meter en dieper. Het systeem bestaat uit een elektrisch gestuurde aandrijving met een hydrostatische transmissie, die tot 75% van de benodigde energie bespaart ten opzichte van een conventionele elektromechanische as.

De gepatenteerde SVA is ontworpen om procesafsluiters te openen en te sluiten voor olie- en gasproductie of in CO2-opslagsystemen in de diepzee. Een ontwerp dat redundant is uitgevoerd, bijvoorbeeld van de veiligheidsventielen en de in het veld bewezen veren, zorgt ervoor dat de actuator de procesafsluiter veilig kan sluiten, zelfs in geval van stroomuitval en zonder externe energietoevoer. Daarnaast kan de actuator ook mechanisch van buitenaf worden bediend met behulp van een onderwaterrobot via een onafhankelijke overbruggingsinterface. Alle relevante componenten van de aandrijflijn zijn redundant uitgevoerd. DNV GL, het wereldwijd toonaangevende classificatiebedrijf voor de maritieme industrie, heeft nu de SVA gecertificeerd voor toepassing in systemen met veiligheidseisen tot SIL 3 volgens IEC 61508 en IEC 61511. Het ontwerp voldoet ook aan de ISO 13628-x en API 17x normen, die belangrijk zijn in de offshore-industrie voor de bescherming van mens en milieu en voor onderzeese installaties of schepen.



"Voor het eerst kunnen gebruikers nu elektrische onderwateractuators gebruiken met de in het veld bewezen veiligheid van mechanische veren, zonder dat ze de elektro-mechanica hoeven te overschrijden, zoals in het verleden nodig was", benadrukt Dr. Alexandre Orth, die bij Bosch Rexroth verantwoordelijk is voor de subsea-automatiseringssystemen. "De SVA is compacter, lichter en eenvoudiger van ontwerp en vermindert het energieverbruik met wel driekwart". Bovendien heeft Bosch Rexroth een continue en geautomatiseerde bewaking van de systeemcondities geïntegreerd, wat de veiligheidsfunctie aanzienlijk verbetert.



Aan het begin van het jaar werd de innovatieve SVA al bekroond met de "Spotlight On New TechnologyTM Award" van de Offshore Technology Conference (OTC 2020). Het systeem is geschikt voor gebruik in de diepzee tot 3000 meter en dieper en is ontworpen voor een onderhoudsvrije werking voor de duur van 25 jaar. De SVA is een belangrijk onderdeel om de elektrificatie van productiesystemen in de diepzee te bevorderen.