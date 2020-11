Nidec-motorenfabriek voor elektrische voertuigen in Servië?

Volgens een bericht van de Japanse Nikkei-nieuwsdienst wil Nidec in Servië USD 1,9 miljard investeren in een nieuwe fabriek om motoren te produceren voor de Europese markt voor elektrische voertuigen. Het bedrijf zou zich in de laatste fase van de onderhandelingen voor de fabriek bevinden, inclusief onderzoekscentrum. Tegen 2023 moet de fabriek 300.000 motoren per jaar produceren. Nidec wil volgens het bericht tussen de 6,7-9,6 miljard dollar uit de automobielsector halen. Al in 2022 moet daarom de productie van EV-motoren in bestaande fabrieken in Frankrijk en Polen al beginnen. Het heeft een routekaart om een serie EV-motoren te produceren met een vermogen van 50kW/1,6kNm tot 200kW/4,2kNm. De Japanners voorspellen dat elektrische aandrijvingen tegen 2025 goedkoper zullen zijn dan traditionele verbrandingsmotoren en verwacht tegen die tijd wereldwijd ongeveer twee miljoen van zijn ‘e-axle' tractiemotoren te verschepen. Dit aantal zal toenemen tot ongeveer 10 miljoen per jaar in 2030.