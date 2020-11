Wago start digitaal evenementenplatform

Wago Kontakttechnik heeft een interactief evenementenplatform ontwikkeld om in contact te komen met professionals uit de sector. Deze maand viert de ‘Wago Hub’ zijn première met het evenement ‘Open for your digital future’.

Van 17 tot 19 november worden live-discussierondes en lezingen over brancherelevante thema's gehouden. Na gratis aanmelding kun je deelnemen aan bijvoorbeeld live-vakcolleges. Wago probeert hier de hoogtepunten op het gebied van automatisering, interface-elektronica en verbindingstechniek in ongeveer 20 programmaonderdelen tot leven te brengen. Tijdens en na het evenement is er de mogelijkheid om met experts te praten via live-chats en discussierondes en om persoonlijk advies te krijgen.



In de toekomst zullen er branche-overstijgende toepassingen worden gepresenteerd. Naast live-discussierondes en lezingen zijn er ook andere diverse formats gepland zoals webinars, workshops en podcasts.



