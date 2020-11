DARE!! Products wordt Raditeq

De productactiviteiten van DARE!! krijgen een nieuwe naam. Vanaf 16 november gaat de werkmaatschappij die RF-meetinstrumenten en software vervaardigt verder als Raditeq B.V. De dienstentak blijft DARE!! Services B.V. heten.

DARE!! Services specialiseert zich, naast kalibraties van elektronische meetinstrumenten, in product- en systeemcertificatie, testen en onderzoeken in het kader van CE-markering, o.a. op het gebied van productveiligheid en EMC (elektromagnetische compatibiliteit). DARE!! Services beproeft producten, machines en voertuigen op hun immuniteit voor (radiofrequente) velden en ongewenste emissies. Dit alles blijft onveranderd.DARE!! Products B.V. houdt zich bezig met de ontwikkeling, assemblage en leverantie van meetinstrumenten en software. Die producten werden verkocht onder de handelsnaam DARE!! Instruments. Dezelfde naam voor twee activiteiten leidde tot verwarring en bovendien is het algemene Engelse woord dare inmiddels als bedrijfsnaam niet meer uniek. Daardoor is het als handelsmerk niet exclusief te registreren. Vandaar dat alle product gerelateerde activiteiten voortgaan onder de naam Raditeq B.V.

Herkomst van de naam Raditeq

Directeur Patrick Dijkstra van Raditeq: "De naam DARE!! is niet meer exclusief en geeft ook niet goed aan wat we doen. Ons serieuze werk in de markt van EMC-meetinstrumenten en hoogfrequente elektronica vroeg om een beter passende naam. Al onze productnamen beginnen al met ‘Radi'; van radiation. ‘teq' verwijst naar technologie, met de q van quality. Dit doet recht aan zowel de aard als aan de innovatieve techniek en de kwaliteit van onze EMC- en RF-producten. Uiteraard is een naamswijziging pijnlijk en lastig, maar we zetten deze stap weloverwogen en goed voorbereid. We zijn al ruim een jaar bezig met het vastleggen van merknaam, domeinnamen, het aanpassen van statuten, met briefpapier, visitekaartjes, de internetsite, de handleidingen en brochures, vernieuwde behuizingen van onze producten, de software, de borden op onze bedrijfspanden enzovoorts. Voor het logo en de Raditeq-huisstijl - met blauw- en paarstonen - hebben we intensief samengewerkt met ontwerpers en specialisten. Alles in het geheim, terwijl bij het wettelijk deponeren van de merknaam ‘openstelling voor oppositie' vereist is. We zijn er trots op dat die geheimhouding desondanks is geslaagd en dat we er vandaag in één klap mee naar buiten kunnen treden. Het voelt als een ‘big bang'."