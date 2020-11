Endress+Hauser Nederland krijgt nieuwe directeur

Endress+Hauser Nederland krijgt per 1 januari 2021 een nieuwe directeur. Helga Linnartz volgt Rob Hommersen op die na 42 jaar met pensioen gaat.

Rob Hommersen kwam in 1978 op 25-jarige leeftijd in dienst bij Endress+Hauser Nederland. Als jonge buitendienstmedewerker verwierf hij de nodige vaardigheden voor zijn latere carrière: in 1994 werd hij Business Development Manager, in 1997 National Sales Manager en iets later Marketing Director. Sinds 2006 heeft hij als Managing Director met visie, verbeeldingskracht en een gezonde dosis doorzettingsvermogen de ontwikkeling van de Nederlandse vestiging bestuurd.

Helga Linnartz, geboren in Duitsland en doctor in de fysica, brengt een schat aan ervaring mee. Begonnen in 1998 bij Endress+Hauser in Reinach als productspecialist voor flowmeting, verhuisde zij in 2004 naar Nederland om voor de Nederlandse vestiging te werken. Hier heeft zij lange tijd in managementfuncties op de afdelingen marketing, service en sales gewerkt waardoor zij veel kennis en ervaring heeft opgedaan van alle facetten binnen Endress+Hauser. Sinds 2018 ondersteunt zij Rob Hommersen als Manager Sales.