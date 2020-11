Kien wordt Stem

Eind 2020 beëindigt Stichting Kien zijn activiteiten. Stem Imc zal het gedachtegoed doorzetten.

Stichting Kien is 10 jaar actief geweest om de innovatiekracht van de installatiesector te verbeteren. De laatste jaren was dit onder de naam van Kien Innovatiemeesters. Het het gedachtengoed wordt doorgezet via Stem Industrial Marketing Centre (Stem Imc).

Stem Imc is al jaren actief op het gebied van business-2-business marketing, business development, innovatie en sales in de maakindustrie. De laatste jaren zijn hier de sectoren bouw en installatietechniek bijgekomen. Managing partner Willem de Vries: "Er zijn eerder contacten geweest met de installatiebranche. Dit leidde toen der tijd tot de opzet en uitvoering van de masterclass-serie ‘Ondernemend innoveren'. De contacten zijn altijd gebleven en later - via Maarten van der Boon - met Kien Innovatiemeesters weer aangehaald. De kracht van Stem Imc is dat wij begrijpen hoe de keten van de maakindustrie, bouw en installatiesector in elkaar steekt. En dat maakt dat wij met onze kennis over marketing - uitgelegd in termen als business development, innovatie en sales - deze bedrijven gerichter kunnen helpen en ondersteunen op dit gebied".

De komende twee maanden worden de Kien-activiteiten geïntegreerd in het dienstenaanbod van Stem Imc. Alle nieuwsbrief-relaties van Kien krijgen een welkomstmail waarin het aanbod gepresenteerd wordt over te stappen naar Stem.