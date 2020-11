Vosteq en Neurala bundelen krachten in Visuele inspectiesoftware met AI

Begeleider van productieprocessen voor de maakindustrie Vosteq heeft zich aangesloten bij het Neurala VIA Authorized Partner-programma: een wereldwijd netwerk van integrators en distributeurs met expertise in het helpen van maakbedrijven bij het implementeren van automatisering en het implementeren van Industry 4.0-initiatieven.

"Deze samenwerking past uitstekend in onze missie om de maakindustrie te helpen zich te blijven ontwikkelen met het aanbieden van innovatieve oplossingen in Smart Manufacturing", zegt directeur Harry van de Vosse.CEO en mede-oprichter Max Versace van Neurala: "Op het pad van maakbedrijven naar Industry 4.0, speelt visuele inspectie software met AI een essentiële rol bij het verbeteren van kwaliteit en het analyseren van de enorme hoeveelheden gegevens die worden verzameld door industriële IoT-systemen."



Het VIA-programma zorgt voor een bredere acceptatie en toegankelijkheid van Neurala's VIA-software, een technologie om maakbedrijven te helpen de kwaliteit op een productielijn of in de fabriek te verbeteren en tegelijkertijd te schalen om aan de producteisen te voldoen. "Het is eenvoudig te integreren in een nieuwe en bestaande machine of productielijn en helpt maakbedrijven beeldinformatie en gegevens om te zetten in bruikbare inzichten zonder een enorme investering."